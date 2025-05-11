Тегеран осудил новые санкции США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новые санкции США против Исламской Республики неприемлемы. Подчеркивается, что новый пакет санкций вступил в силу на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном.
"На данный момент невозможно предсказать ход переговоров. Наша позиция не изменится. Введение нового пакета санкций (со стороны США – ред.) одновременно с идущими переговорами – неприемлемы, они повлияют на наш подход к переговорам с Вашингтоном… Наша цель на переговорах (с США – ред.) – защитить свои права и положить конец санкциям против Иран"
– Исмаил Багаи
В дипломатическом ведомстве Ирана отметили, что Белый дом должен изменить позицию в отношении Ирана и избегать противоречивых заявлений.
Напомним, в минувшее воскресенье в оманском городе Маскат прошел очередной, уже четвертый по счету раунд переговоров по иранской ядерной сделке между представителями Ирана и США. В прошлом месяце представители Ирана и США провели три раунда непрямых переговоров.