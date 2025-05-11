Тегеран осудил новые санкции США

В МИД Ирана заявили о неприемлемости новых санкций США на фоне переговоров по ядерной проблеме.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новые санкции США против Исламской Республики неприемлемы. Подчеркивается, что новый пакет санкций вступил в силу на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном.

"На данный момент невозможно предсказать ход переговоров. Наша позиция не изменится. Введение нового пакета санкций (со стороны США – ред.) одновременно с идущими переговорами – неприемлемы, они повлияют на наш подход к переговорам с Вашингтоном… Наша цель на переговорах (с США – ред.) – защитить свои права и положить конец санкциям против Иран"

– Исмаил Багаи

В дипломатическом ведомстве Ирана отметили, что Белый дом должен изменить позицию в отношении Ирана и избегать противоречивых заявлений.

Напомним, в минувшее воскресенье в оманском городе Маскат прошел очередной, уже четвертый по счету раунд переговоров по иранской ядерной сделке между представителями Ирана и США. В прошлом месяце представители Ирана и США провели три раунда непрямых переговоров.