Вестник Кавказа

Россия готова содействовать диалогу Ирана и США – Сергей Рябков

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва готова оказать содействие диалогу между Ираном и США. РФ поддерживает контакты с Тегераном по всем основным вопросам.

Россия внимательно следит за диалогом Ирана и США, готова оказывать ему всестороннее содействие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва следит за переговорами между Ираном и США и готова оказывать поддержку диалогу между странами, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы следим с вниманием за тем, что происходит в прямом диалоге Ирана и США. Мы готовы этому диалогу оказывать всемерное содействие. Стороны хорошо осведомлены о нашей готовности"

– Сергей Рябков

Как отметил Рябков, Москва регулярно контактирует с Тегераном по ключевым направлениям, в том числе по ядерному вопросу. Однако возобновление переговоров в формате "шестерки" маловероятно. По мнению дипломата, на это влияет в том числе недружественная политика европейских стран по отношению к Ирану. 

 "И своей санкционной политикой они тоже себя сами дистанцировали от этого процесса"

– Сергей Рябков

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