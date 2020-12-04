Россия готова содействовать диалогу Ирана и США – Сергей Рябков

Россия внимательно следит за диалогом Ирана и США, готова оказывать ему всестороннее содействие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Москва следит за переговорами между Ираном и США и готова оказывать поддержку диалогу между странами, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы следим с вниманием за тем, что происходит в прямом диалоге Ирана и США. Мы готовы этому диалогу оказывать всемерное содействие. Стороны хорошо осведомлены о нашей готовности"
– Сергей Рябков
Как отметил Рябков, Москва регулярно контактирует с Тегераном по ключевым направлениям, в том числе по ядерному вопросу. Однако возобновление переговоров в формате "шестерки" маловероятно. По мнению дипломата, на это влияет в том числе недружественная политика европейских стран по отношению к Ирану.
"И своей санкционной политикой они тоже себя сами дистанцировали от этого процесса"
– Сергей Рябков