Россия и Иран завершат интеграцию платежных систем в 2025 году

До конца года будет завершена интеграция платежных систем России и Ирана. Россияне уже могут расплачиваться в Иране картами "Мир", через несколько месяцев иранцы смогут использовать Shetab в России.

Вскоре будут завершены работы по интеграции платежных систем России и Ирана "Мир" и Shetab. В Центробанке Ирана рассказали о планах завершить интеграцию систем "Мир" и Shetab до конца 2025 года.

"На третьем этапе интеграции платежных систем граждане Ирана смогут совершать покупки в терминалах российских магазинов, используя соответствующее приложение (на смартфоне). Этот этап будет реализован в пилотном режиме в сентябре 2025 года и полностью реализован в декабре 2025 года"

– замглавы ЦБ Ирана Асгар Абольхасани

Реализация второго этапа сделала возможным использование российскими туристами в ИРИ карт "Мир", он завершился 13 мая. Третий этап будет последним, системы будут интегрированы окончательно в этом году.

"Реализация этого проекта - результат совместных усилий обеих стран….Я надеюсь, что проект не только поможет улучшить финансовые возможности граждан двух стран, но и станет моделью сотрудничества для других стран"

– Асгар Абольхасани

Отметим, процесс интеграции был начат Центробанками двух стран летом 2024 года.