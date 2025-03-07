Карты "Мир" заработали в Иране

Туристы из России теперь могут платить за покупки картами "Мир" в Иране – это второй этап интеграции платежных систем РФ и ИРИ.

Россиянам в Иране стала доступна оплата картами "Мир", рассказали в Центробанке ИРИ.

Это означает завершение второго этапа интеграции российской и иранской платежных систем "Мир" и Shetab. Оно состоялось в рамках торжественной церемонии, которая прошла в Тегеране.

"В настоящее время в иранской платежной сети доступны NFC-платежи, включая мелкие покупки без ввода PIN-кода. Эта функция также реализована для платежей через приложение Mir Pay в рамках интеграции сетей Shetab и "Мир""

– ЦБ ИРИ

Соответственно, туристы и бизнесмены из России могут делать покупки в разных торговых точках, для этого им понадобится смартфон с Android, который можно будет приложить к терминалу Shaparak. Еще один вариант – задействовать карту "Мир" с технологией NFC.

Мелкие покупки получится сделать без ввода PIN-кода. Для серьезных транзакций понадобится PIN-код.

Напомним, на первом этапе интеграции платежных систем РФ и ИРИ владельцы иранских карт Shetab получили возможность снимать с них рубли в банкоматах, принадлежащих российским банкам. На третьем этапе иранцы смогут платить своими картами Shetab в России.