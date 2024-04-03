Вестник Кавказа

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне в Абхазии столкнулись с проблемами при использовании карт Visa и Mastercard. Им рекомендуют пользоваться картами "Мир" в Абхазии.

В Абхазии у российских туристов могут не работать карты Visa и Mastercard, выпущенные в прежние годы российскими банками, предупредил замдиректора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леон Пилия.

Банковские карты могут не работать при оплате в POS-терминалах, также у россиян возникают проблемы при попытке снять в банкоматах наличные с карт. Пилия пояснил, что карты не работают, так как истек срок действия их сертификатов безопасности.

Решением проблемы могут стать карты российской системы "Мир", они в Абхазии работают без ограничений, добавил Пилия в беседе на радио Sputnik.

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