Зачем Вашингтону Куба: что это за страна и безопасно ли сейчас там?

29 января на сайте Белого дома был опубликован очередной указ президента Дональда Трампа: на этот раз о введении чрезвычайного положения в США в связи с угрозами, исходящими с Кубы. Что за страна Куба, зачем она нужна США и будет ли война?

Что за страна Куба?

Куба - это страна, которая находится на архипелаге из более 1600 островов в Карибском бассейне. Самый большой остров архипелага, Куба, простирается на 1250 километров в длину и 190 километров в ширину. Страна омывается Атлантическим океаном на севере и востоке, Мексиканским заливом на западе и Карибским морем на юге. Ближайшая к Кубе страна, Гаити, находится в 77 километрах к востоку, США - в 150 километрах к северу. Кубу и США разделяет Флоридский пролив. Столица Кубы - Гавана, а глава государства - президент Мигель Диас-Канель. Куба - социалистическая светская страна с населением в 11 млн человек. Официальный язык Кубы - испанский, флаг представляет собой прямоугольное полотно с чередующимися сине-белыми полосами и красным треугольником с белой звездой в левой части. Уровень грамотности населения Кубы, большая часть которого проживает в городах, сто процентов.

Куба богатая страна или бедная?

Куба - одна из беднейших стран Латинской Америки и Карибского бассейна. C 2020 года на Кубе продолжается самый тяжелый за последние 30 лет (с тех пор, как СССР перестал существовать и, соответственно, оказывать финансовую поддержку острову) экономический кризис. Остров свободы с плановой экономикой страдает от инфляции и дефицита товаров, с осени 2024 года в стране перебои с электричеством, а начиная с января 2025 года жители острова столкнулись с нехваткой бензина. Основные причины непростого экономического положения кубинцев - неэффективность государственной экономической политики и санкции США против Кубы, которые действуют с начала 1960х годов.

Почему США против Кубы?

Небогатая Куба не представляет ни военной, ни стратегической угрозы для США. Единственное ”неудобство” со стороны Кубы, которое укладывается в рамки политики нынешней американской администрации - это кубинские мигранты, которые десятками тысяч отправляются в США. Между тем, в указе Трампа от 29 январе 2025 года Куба указана как страна, угрожающая Америке, в первую очередь, своими связями с вражескими странами, включая Россию, Китай, Иран, а также террористическими группировками - Хамасом и Хезболлой. По мнению Трампа, Куба - коммунистический режим, дестабилизирующий регион посредством миграции и насилия.

Что значат новые санкции против Кубы?

Помимо уже действующего c 1960 годов полного эмбарго со стороны США, введённого после Карибского кризиса 1962 года (когда Куба разрешила советским властям разместить ядерное оружие на острове) своим указом от 29 января 2026 года грозит дополнительными тарифами странам, которые продают Кубе нефть. В числе потенциальных жертв новых санкций - Мексика и Иран. Венесуэла, которая была вторым основным поставщиком нефти острову, больше таковым не является после ареста президента страны, Николаса Мадуро. Президент Мексики, Клаудия Шейнбаум, чья страна обеспечивала Гаване почти 45% нефтяного импорта, за два дня до указа Трампа объявила о решении отказаться от запланированной отправки нефти острову. Если Куба останется без нефти, страну ожидает экономический коллапс.

Зачем Трампу Куба?

Несмотря на то, что Куба - это бедный остров, смена режима, чего, скорее всего, добивается Трамп нефтяной блокадой Кубы, была бы полезна США по нескольким причинам:

Куба стратегически удобно расположена на пути торговых маршрутов в Карибском бассейне; Куба, которая в основном зависит от экспорта, притом не только нефти, но также продуктов питания, медикаментов, оборудования и других товаров, потенциально может стать новым экспортным рынком для США; американские предприятия могут заниматься на Кубе добычей полезных ископаемых и производством сахара, как это было до революции 1959 года.

Будет ли война на Кубе?

Заместитель министра иностранных дел островного государства, Карлос Фернандес де Коссио назвал возможную энергетическую блокаду Кубы со стороны США актом войны и жестокой атакой на мирную нацию. В свою очередь Дональд Трамп еще 3 января, сразу же после ареста Мадуро, заявил, что Куба вот-вот падёт. По мнению Трампа, чтобы такого не случилось, Кубе нужно заключить сделку с США, правда, какую именно американский президент не уточняет.

Тем временем жители Кубы готовятся к еще большим трудностями в связи с перебоями в поставках нефти. Военный вариант развития событий маловероятен. По состоянию на 2025 год, в рейтинге военной мощи Куба на 89м месте в мире: у кубинской армии, Революционных вооруженных сил, численность которых примерно 50-60 тысяч человек, устаревшее оборудование и вооружения.

Что будет с Кубой в ближайшее время?

На фоне еще большего дефицита в стране в связи с ожидаемой нефтяной блокадой Трампа, на Кубе, как и весной 2024 года, могут начаться общенациональные протесты. Приведут ли они к смене власти и установления режима, дружественного США, неизвестно, однако такой вариант не исключен.

Безопасно ли сейчас на Кубе?

По состоянию на конец января 2026 года, Куба не самая безопасная страна. Остров сталкивается с ежедневными отключениями электроэнергии, а таких базовых товаров как продукты питания, лекарства, бензин и топливо критически не хватает. В некоторых районах отключения электричества доходят до суток. Отправляясь на Кубу, следует придерживаться следующих правил: