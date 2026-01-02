Вестник Кавказа

Взрыв газа прогремел в Кабардино-Балкарии – есть раненые

© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Серьезное ЧП произошло в одном из сел Баксанского района КБР: взорвался газовый баллон, пострадали несколько человек.

Газ взорвался в одном из селений в Кабардино-Балкарии, в результате были ранены несколько человек, рассказали в МЧС по республике.

"В 17:10 мск поступила информация о том, что в гараже в селении Заюково, по ул. Кабардинская, произошла вспышка газовоздушной смеси"

– МЧС КБР

Прибыв на место ЧП, спасатели выяснили, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, после которой газ загорелся. Площадь пожара составила 100 кв м.

Травмы в результате инцидента получили четыре человека, все совершеннолетние. Их отвезли в Республиканскую клиническую больницу.

Пожар тушили 15 огнеборцев. Причины происшествия пока не известны, их установят в ходе расследования.

