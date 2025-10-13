Между КБР и Ставропольем отремонтируют стратегический путепровод

Власти Кабардино-Балкарии сообщили о начале ремонта моста, соединяющего республику со Ставропольским краем. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
В Кабардино-Балкарской Республике начался ремонт путепровода "Моздок-Прохладный-Новопавловск". Мост, протяженностью 221 метр, является стратегическим объектом транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы КБР.
"Объект протяженностью 221 метр имеет стратегическое значение для региона - по нему ежедневно большой проходит поток транспорта и грузов"
- пресс-служба
По данным пресс-службы, капитальный ремонт объекта позволит повысить качество дороги и снизит нагрузку на дорожное полотно.
Как сообщил представитель Минтранса КБР в интервью ИА "Интерфакс", завершение работ по реконструкции путепровода запланировано в 2026 году.