Вестник Кавказа

Азербайджан и Грузия поучаствовали в совместных учениях в Турции

Азербайджан и Грузия поучаствовали в совместных учениях в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анкаре были проведены совместные учения "Кавказский орел" с участием азербайджанских, грузинских и турецких подразделений.

В турецкой столице прошли совместные военные учения "Кавказский орел – 2025", частью которых стали подразделения специального назначения Азербайджана, Грузии и Турции.

В рамках проведения учений спецназовцы выполнили поставленные задачи, продемонстрировали работу  с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями.

Основной целью проведения учений было укрепление сотрудничества между Анкарой, Баку и Тбилиси в сфере безопасности и обороны.

Кроме того, мероприятие поможет расширить возможности оперативного реагирования и обеспечения безопасности в регионе, сообщает Спутник Грузия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.