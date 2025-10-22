Азербайджан и Грузия поучаствовали в совместных учениях в Турции

В Анкаре были проведены совместные учения "Кавказский орел" с участием азербайджанских, грузинских и турецких подразделений.
В турецкой столице прошли совместные военные учения "Кавказский орел – 2025", частью которых стали подразделения специального назначения Азербайджана, Грузии и Турции.
В рамках проведения учений спецназовцы выполнили поставленные задачи, продемонстрировали работу с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями.
Основной целью проведения учений было укрепление сотрудничества между Анкарой, Баку и Тбилиси в сфере безопасности и обороны.
Кроме того, мероприятие поможет расширить возможности оперативного реагирования и обеспечения безопасности в регионе, сообщает Спутник Грузия.