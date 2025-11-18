Вестник Кавказа

В Иране заявили о политизации МАГАТЭ под давлением Запада

Власти Ирана сообщили о давлении стран Запада на МАГАТЭ, что приводит к политизации Совета управляющих организации.

Тегеран через свое постпредство в Вене высказался о формате сотрудничества с МАГАТЭ в новых реалиях. Согласно позиции властей ИРИ, организация находится под давлением стран Запада, что приводит к политизации. 

Представители Ирана отмечают, что полноценное сотрудничество в условиях агрессивной политики в отношении Тегерана затруднено. Иран теперь вынужден полагаться на решения Высшего совета нацбезопасности для обеспечения собственных интересов. 

Тегеран отметил важность принятой Советом управляющих резолюции в 2015 году, которая закрыла все "прошлые вопросы". ИРИ осуждает стремление поднять закрытые досье и пересмотреть оценку иранской программы. Все это свидетельствует о политических мотивах в работе организации.

