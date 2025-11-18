МИД Ирана жестко раскритиковал новый проект резолюции евротройки

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи выступил с резким заявлением по проекту резолюции о доступе к ядерным объектам исламской республики, представленной "евротройкой" (Германия, Франция, Великобритания) и США совету управляющих МАГАТЭ, которая в ультимативной форме требует у Ирана предоставить доступ к ядерным объектам страны и ее запасам обогащенного урана.
"Глава МИД Ирана… счел принятие евротройкой резолюции против Ирана на заседании Совета управляющих МАГАТЭ безответственным, провокационным и неоправданным шагом, направленным на продолжение политики этих трех стран и США в СБ ООН к восстановлению отмененных резолюций Совета и на дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ"
- МИД Ирана
Аракчи также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки", отмечается в заявлении МИД, передает РИА Новости.
Голосование по проекту резолюции, подготовленному "евротройкой" при поддержке США, перенесено на сегодня, четверг, 20 ноября.
Ряд государств, выступающих против документа, подготовили совместное заявление, в котором предупреждается о последствиях этого антииранского шага и риске создания препятствий для сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.
Напомним, ранее мы писали о том, что "евротройка" совместно с США 18 ноября представила МАГАТЭ проект резолюции по иранской ядерной программе с требованием предоставить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам на территории Ирана и иранским запасам обогащенного урана.