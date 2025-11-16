Вестник Кавказа

В Тегеране рассматривают возможность сотрудничества с МАГАТЭ при посредничестве РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран вновь готов рассмотреть возобновление работы с МАГАТЭ при участии России и Китая, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Камаль Харрази.

Иран вновь может рассмотреть вопрос возобновления работы с МАГАТЭ. Тегеран готов обсуждать данный проект, только если будет предложено посредничество России и Китая в этом процессе, сделал заявление советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази.

Ранее Тегеран, Москва и Пекин провели трехсторонние консультации по иранскому ядерному досье. Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал возможность сотрудничества с МАГАТЭ со своим российскими коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, что в сентябре текущего года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ из-за действий европейских стран.

