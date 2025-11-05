Пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ пригрозили в Иране

Тегеран допускает пересмотр сотрудничества с МАГАТЭ, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Он подчеркнул, что Исламская Республику ответит на любую новую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ против себя.

Он отметил, что Соединенные Штаты США несут полную юридическую ответственность за удары по ядерным объектам Исламской Республики.

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что механизм возврата не дал ожидаемого Западом эффекта.

Помимо этого, Гарибабади напомнил о взаимодействии Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнув, что Тегеран проявил добросовестность в отношениях с Органом ООН по контролю за ядерной энергией и достиг соглашения в Египте.

Он также сообщил, что Иран рассматривает возможность пересмотреть свое сотрудничество с МАГАТЭ, добавив, что Иран проведет фундаментальный пересмотр, если будет принята резолюция.