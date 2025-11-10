"Евротройка" и США представили МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

"Евротройка" совместно с США 18 ноября представила МАГАТЭ проект резолюции по иранской ядерной программе, пишет Reuters. Документ может быть принят уже сегодня, 19 ноября.

Проект резолюции с требованием предоставить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам на территории Ирана и иранским запасам обогащенного урана представили накануне страны "евротройки" Великобритания, Франция, Германия совместно с США, передает со ссылкой на источники агентство Reuters

Проект документа был представлен совету управляющих Международного агентства по атомной энергии. Высока вероятность, что он будет принят в среду 19 ноября, отмечает издание.

В настоящее время Иран серьезно сократил сотрудничество с МАГАТЭ, однако в начале ноября стало известно, что инспекторы Агентства были допущены на два ядерных объекта.

Тегеран сохраняет привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, напомнил ранее представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи.