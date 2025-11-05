Ядерные объекты Ирана посетили инспекторы МАГАТЭ

На прошлой неделе на ядерные объекты Ирана были допущены инспекторы МАГАТЭ, сообщает МИД ИРИ. В ведомстве отметили, что Иран остается участником ДНЯО.
Инспекция МАГАТЭ была допущена на ряд иранских ядерных объектов на минувшей неделе, рассказал 10 ноября официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Исмаил Багаи.
"Пока мы являемся участником Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать наши обязательства, и только на прошлой неделе инспекторы МАГАТЭ посетили несколько ядерных объектов, включая Тегеранский исследовательский реактор"
– Исмаил Багаи
По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, инспекторы не получали доступа к объектам, подвергшимся в июне ударам – Фордо, Натанз и Исфахан. Также ранее он сообщал, что вероятно почти весь обогащенный в Исламской Республике уран был сохранен, несмотря на бомбардировки.