В Грузии пассажиропоток аэропортов вырос на 15%

Аэропорты Грузии в третьем квартале года стали востребованнее: на 15% вырос поток пассажиров, на 83% – поток грузовых рейсов.

Грузинские аэропорты за третий квартал 2025 года обслужили на 15% больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Всего за квартал воздушные гавани пропустили 2,8 млн человек. Рост по сравнению с третьим кварталом прошлого года – 15%, по сравнению со вторым кварталом – 15,4%.

Отмечается, что основной пассажиропоток пришелся на регулярные авиарейсы – более 95%.

Резко возрос поток грузовых рейсов в Грузию – за минувший квартал аэропорты страны обслужили 900 таких рейсов, что почти на 83% больше, чем годом ранее.