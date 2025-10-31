Вестник Кавказа

Грузия вошла в топ новогоднего отдыха россиян

Грузинские курорты попали в число самых популярных мест для отдыха россиян в период предстоящих новогодних каникул согласно количеству забронированных отелей и апартаментов.

Грузия стала одним из самых бронируемых мест для отдыха российских туристов на период новогодних праздников, сообщили сотрудники сервиса "Островок", проанализировав частоту бронирования отелей и апартаментов российскими пользователями с 27 декабря по 11 января.

Средний ценник одной ночи здесь в новогодние праздники составляет примерно $86,5, что на 3% меньше цены в аналогичный период 2024 года.

Напомним, что в 2025 году турпоток россиян в Грузию вырос на 10%, на сегодняшний момент российские граждане на первом месте по посещаемости в страну. На втором месте расположилась Турция, а на третьем – Азербайджан.

