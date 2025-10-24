Иностранный турпоток в Грузию продолжает расти

Поток туристов в Грузию вырос в третьем квартале на 6,6%. Четверть всех путешественников прибыла в Грузию из России.

Грузию, по данным Сакстат, в третьем квартале 2025 года посетили 3 млн иностранцев, это на 6,6% больше прошлогоднего уровня за аналогичный период.

Сообщается, что было совершено 2,5 млн туристических поездок в Грузию – прирост с прошлого года составил 7%. Чаще всего иностранцы приезжали в страну для отдыха и развлечений, а также с визитами к родным и близким.

Главными визитерами стали граждане РФ – 26% от всего турпотока или 567 тыс человек. На втором месте оказалась Турция – 16,5% турпотока, на третьем Армения – 12%.

Вырос не только поток туристов, но и их траты в Грузии – на 8,6%, до 6,2 млрд лари или $2,3 млрд.