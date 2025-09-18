Батуми в седьмой раз выиграл туристический Оскар

Знаменитый грузинский курорт Батуми снова стал обладателем престижной награды в области туризма. Он был удостоен премии World Travel Awards.

Расположенный на Черном море грузинский курорт Батуми не сдает позиции – уже в седьмой раз он завоевал значимую награду World Travel Awards. Сообщение о достижении распространило правительство Аджарии.

В мире туристической индустрии премия носит образное название "туристический Оскар". Батуми становится ее обладателем уже в седьмой раз. Впервые грузинский курорт завоевал высокую награду еще в 2019 году.

На этот раз Батуми был признан лучшим всесезонным направлением для отдыха. При этом ему пришлось "сражаться" с такими соперниками, как Будапешт, Стокгольм, Таллин и другие известные туристические города.

О значении награды рассказал глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, участвовавший в ее вручении.

"Это важное признание нашего города является результатом совместных усилий центральной и местной власти, частного сектора и общества. Развитие и поддержка туризма остаются приоритетом правительства"

– Сулхан Тамазашвили