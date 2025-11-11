В сайт путешествуем.рф вошел автомаршрут "Легенды Дагестана"

В список самых популярных автомобильных путешествий по России включили национальный маршрут "Легенды Дагестана" – он появился на национальном туристическом сайте путешествуем.рф.

Маршрут, рассчитанный на пять дней, позволит туристам познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями республики, передает портал "Это Кавказ"..

"Дагестан приглашает любителей путешествовать на автомобиле на свой первый автотурмаршрут "Легенды Дагестана" - он рассчитан на пять дней и обещает знакомство с историей, культурой, традициями и бытом самого многонационального региона России"

- Центр стратегических разработок

В новый маршрут вошли все основные достопримечательности региона, включая столицу республики город Махачкалу, магалы Дербента и крепость Нарын-кала, аул Гуниб, Сулакский каньон, хребет Салатау с пещерой Нохъо, а также Ирганайское и Чиркейское водохранилища.

Также на портале представлены маршруты по другим регионам СКФО: "Сказочная Карачаево-Черкесия" и "По пути древних цивилизаций" (Карачаево-Черкесия), "В стране башен и легенд" (Ингушетия), "Горизонты России" (Ставропольский край) и "Три ущелья в Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус" (Кабардино-Балкария).