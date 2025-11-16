В Иране пообещали не доставать из-под обломков обогащенный уран

Иран не будет извлекать обогащенный уран из-под обломков разрушенных ядерных объектов до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с МАГАТЭ. Об этом сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи.
"Нет, весь обогащенный материал находится под обломками, его пока не достали. И у нас нет никакого намерения извлекать его, пока мы не придем к соответствующей договоренности с агентством"
– глава МИД ИРИ
Руководитель внешнеполитического ведомства также в очередной раз решительно отверг данные о том, что работники ядерных предприятий Исламской Республики вывезли оттуда обогащенный уран перед ударами США.
"Нет. Этого не было"
– Аббас Аракчи
Напомним, в начале июня между Ираном и Израилем обострился конфликт, в результате которого ВВС еврейского государства атаковали военные и ядерные объекты Исламской Республики. Чуть позднее удары по ядерным объектам нанесли уже США.