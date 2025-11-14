Иран не согласится на консорциум с США по обогащению урана

Иран не намерен обсуждать с США совместное обогащение урана: такая идея не только не реализуема, она даже не стоит на повестке дня, сообщили в МИД Ирана.

Создание консорциума Ирана с США по обогащению урана для "гражданских целей" не решает вопрос ирано-американских разногласий по ядерной программе ИРИ, по этой причине она даже не стоит на повестке дня, заявили в МИД Ирана.

"Консорциум больше не на повестке дня"

- МИД ИРИ

США и Иран провели пять раундов совместных переговоров по ядерной программе Тегерана и даже трижды приходили к компромиссу, однако Вашингтон так и не нашел в себе силы принять хотя бы один из них, добавили в иранском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что создание консорциума никоим образом не должно подменять работу иранских центрифуг, обогащающих уран на территории страны, к тому же это предложение США содержит много неясных моментов.