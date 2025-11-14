Иран сейчас не обогащает уран – Тегеран

Обогащение урана не ведется сейчас в Иране, рассказал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, назвав и причину такого положения дел.

Процесс обогащения урана прекратился в Иране, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет"

– Аббас Аракчи

Дипломат пояснил, что все объекты, где мог бы обогащаться уран, ранее оказались под ударами.

На данный момент, отметил министр, в Иране не осталось "незадекларированных " ядерных объектов, информацией о всех них обладает МАГАТЭ.

Стоит отметить, что сегодня источник в МИД Исламской Республики также назвал условие, которое должно быть исполнено для переговоров с Америкой, – для этого США должны изменить свой подход. Он пояснил, что ИРИ хотела бы достичь компромиссного решения, выгодного для всех. В частности, иранская сторона готова обеспечить максимальную прозрачность своей ядерной программы при условии отмены санкций: при таком развитии событий все стороны будут в плюсе.