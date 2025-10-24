Вестник Кавказа

Первый вице-президент Ирана отправится в Россию

Первый вице-президент Ирана отправится в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завтра первый вице-президент ИРИ Мохаммад Реза Ареф прибудет в Россию. Цель визита – участие во встрече глав правительств стран ШОС.

В понедельник первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф прибудет в Россию, передает агентство Tasnim.

Представитель иранского руководства примет участие в 24-й встрече глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

В программу визита Арефа также входят переговоры с представителями государств-членов ШОС.

Напомним, что 24-е заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества состоится в Москве 17-18 ноября. По его итогам будет принята совместная декларация.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.