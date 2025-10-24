Первый вице-президент Ирана отправится в Россию

Завтра первый вице-президент ИРИ Мохаммад Реза Ареф прибудет в Россию. Цель визита – участие во встрече глав правительств стран ШОС.
В понедельник первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф прибудет в Россию, передает агентство Tasnim.
Представитель иранского руководства примет участие в 24-й встрече глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
В программу визита Арефа также входят переговоры с представителями государств-членов ШОС.
Напомним, что 24-е заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества состоится в Москве 17-18 ноября. По его итогам будет принята совместная декларация.