В иранском Тебризе пройдут антитеррористические учения ШОС

Иран примет учения Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-антитеррор-2025". Мероприятия, направленные на отработку действий против террористических угроз, пройдут в Иране 4 декабря, рассказал глава антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
"Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-антитеррор-2025"
– Уларбек Шаршеев
Как отметил Шаршеев, мероприятия по развитию компетенций подразделений специального назначения пройдут в районе иранского Тебриза. Участники в ближайшее время получат приглашения на учения.
Ранее замглавы МИД ИРИ Казем Гариб Абади заявил, что Исламская Республика будет активно развивать контакты со странами ШОС.