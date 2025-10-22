Вестник Кавказа

В иранском Тебризе пройдут антитеррористические учения ШОС

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский Тебриз станет площадкой проведения учений ШОС в начале декабря. Государства-члены организации скоро получат приглашения на мероприятия.

Иран примет учения Шанхайской организации сотрудничества "Саханд-антитеррор-2025". Мероприятия, направленные на отработку действий против террористических угроз, пройдут в Иране 4 декабря, рассказал глава антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев. 

"Региональной антитеррористической структурой завершается подготовка финальных мероприятий совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов ШОС "Саханд-антитеррор-2025"

– Уларбек Шаршеев

Как отметил Шаршеев, мероприятия по развитию компетенций подразделений специального назначения пройдут в районе иранского Тебриза. Участники в ближайшее время получат приглашения на учения. 

Ранее замглавы МИД ИРИ Казем Гариб Абади заявил, что Исламская Республика будет активно развивать контакты со странами ШОС.

