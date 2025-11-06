Вестник Кавказа

По факту крушения вертолета в Дагестане заведено уголовное дело

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабудахкентском районе Дагестана сегодня разбился вертолет, несколько человек погибли. Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело завели по факту крушения вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана. Инцидент расследуется по статье о нарушении правил безопасности полетов, которое привело к гибели пассажиров. 

Согласно позиции следствия, вертолет Ка-226 с пассажирами на борту 7 ноября упал в Дагестане и загорелся. Информация о погибших уточняется. 

Транспортная прокуратура уже выясняет обстоятельства случившегося. Прорабатывается версия о неисправности авиационной техники. 

Ранее в СМИ появилась информация о гибели четырех человек в результате авиакатастрофы, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

