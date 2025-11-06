По факту крушения вертолета в Дагестане заведено уголовное дело

В Карабудахкентском районе Дагестана сегодня разбился вертолет, несколько человек погибли. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело завели по факту крушения вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана. Инцидент расследуется по статье о нарушении правил безопасности полетов, которое привело к гибели пассажиров.
Согласно позиции следствия, вертолет Ка-226 с пассажирами на борту 7 ноября упал в Дагестане и загорелся. Информация о погибших уточняется.
Транспортная прокуратура уже выясняет обстоятельства случившегося. Прорабатывается версия о неисправности авиационной техники.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели четырех человек в результате авиакатастрофы, еще трое находятся в тяжелом состоянии.