Вертолет с туристами разбился в Дагестане

Крушение вертолета произошло сегодня в Дагестане. В нем летели туристы. Погибли четыре человека, еще трое получили тяжелые травмы.

Авиакатастрофа случилась с вертолетом в Дагестане, о ней сообщили экстренные службы.

По данным МЧС, вертолет с туристами на борту направлялся в Избербаш из Кизляра. Полет был частным.

Крушение случилось, когда вертолет пролетал над населенным пунктом Ачи-Су Карабудахкентского района. Он упал на частный дом, в котором, к счастью, в этот момент никого не было, пишет ТАСС.

О жертвах и пострадавших рассказал глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов. По его словам, авиакатастрофа унесла четыре жизни.

"Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии"

– Ярослав Глазов