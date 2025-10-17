Борт Минеральные Воды-Тель-Авив совершил аварийную посадку

Авиалайнер, направлявшийся из Минеральных Вод в Тель-Авив, вернулся в аэропорт вылета. По данным Южной транспортной прокуратуры, причиной экстренной посадки стала техническая поломка.
Самолет, следовавший по маршруту Минеральные Воды-Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. По информации Южной транспортной прокуратуры, авиалайнер не смог продолжить полет из-за поломки.
Сообщается, что пилоты были вынуждены посадить самолет из-за трещины лобового стекла.
"Воздушное судно, следовавшее из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета"
- Южная транспортная прокуратура
На борту лайнера находилось 103 человека. Никто из пассажиров не пострадал.