Ввоз самолетов из-за рубежа в РФ нужно прекратить - Алиханов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов призвал остановить ввоз самолетов в Россию из других стран. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что поставки авиалайнеров из-за рубежа в Россию нужно прекратить. По его словам, эта мера обезопасит отечественную экономику от диспаритета для собственного авиационного производства. С таким заявлением Алиханов выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <...>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины."

- Антон Алиханов

Министр подчеркнул, что, если ситуация не изменится, то российская авиапромышленность не сможет дальше эффективно развиваться. Алиханов заявил, что льготы на ввоз иностранных самолетов в РФ на корню обрубают любые возможности для конкуренции со стороны российского авиапрома.

При этом импортируемые в страну авиалайнеры, как правило, поступают после капремонта и имеют определенный срок изношенности, уточнил министр.

Глава Минпромторга РФ добавил, что правительство намерено поддерживать российскую авиаотрасль и дальше. По его словам, на развитие отечественного самолетостроения могут быть направлены средства от продажи различных активов.

Также не исключено финансирование российского авиапроизводства Фондом национального благосостояния.