Ввоз самолетов из-за рубежа в РФ нужно прекратить - Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что поставки авиалайнеров из-за рубежа в Россию нужно прекратить. По его словам, эта мера обезопасит отечественную экономику от диспаритета для собственного авиационного производства. С таким заявлением Алиханов выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, <...>, но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины."
- Антон Алиханов
Министр подчеркнул, что, если ситуация не изменится, то российская авиапромышленность не сможет дальше эффективно развиваться. Алиханов заявил, что льготы на ввоз иностранных самолетов в РФ на корню обрубают любые возможности для конкуренции со стороны российского авиапрома.
При этом импортируемые в страну авиалайнеры, как правило, поступают после капремонта и имеют определенный срок изношенности, уточнил министр.
Глава Минпромторга РФ добавил, что правительство намерено поддерживать российскую авиаотрасль и дальше. По его словам, на развитие отечественного самолетостроения могут быть направлены средства от продажи различных активов.
Также не исключено финансирование российского авиапроизводства Фондом национального благосостояния.