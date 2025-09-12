Турецкий оппозиционер обвинен в шпионаже

Уже отбывающий наказание по делу о коррупции бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу теперь, вместе с двумя соратниками, обвиняется в шпионаже.

Признанный ранее виновным в коррупции и отправленный в тюрьму экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу стал фигурантом расследования о шпионаже, сообщают турецкие СМИ.

Подробности возможного преступления выясняет Генпрокуратура Стамбула. В его рамках также проверяется деятельность возглавлявшего предвыборный штаб оппозиционера Неджати Озкана и главреда телеканала Tele 1 Мердана Янардага.

Уточняется, что журналист уже задержан. Это было сделано в ходе обысков, которые состоялись сегодня в офисе телеканала. Ряд улик были найдены и в его доме.

Как сообщает следствие, все трое – Имамоглу, Озкан и Янардаг – заподозрены в шпионаже на другие страны. Кроме того, на них пало подозрение в создании преступной организации, за счет которой они рассчитывали заработать деньги.

Как сообщает TRT, в числе улик, которые заполучило следствие, – секретная военная информация, а также фотоснимки иностранных паспортов.