Грузия: транзитные перспективы или сиюминутная выгода

В минувший понедельник министерство экономики Грузии сообщило, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе компания "Грузинская железная дорога" разово бесплатно доставит азербайджанское топливо в Армению на безвозмездной основе. Встает вопрос, как будут осуществляться поставки в дальнейшем.

В конце ноября в азербайджанской Габале впервые прошла 12-я встреча представителей комиссий по демаркации и делимитации госграницы. Одним из вопросов заседания стал экспорт азербайджанского дизельного топлива в остро нуждающуюся в нем Армению, что неудивительно: комиссии возглавляют заместители глав правительств двух стран Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, курирующие как раз вопросы энергетики. Стороны даже согласовали с Грузией доставку первой партии груза, причем Тбилиси пообещал провести первую торговую сделку между своими соседями с нулевым транзитным тарифом - но только после протеста Баку против попытки грузинской стороны завысить цену на транзит.

Непростой выбор Грузии

Идея властей Грузии поддержать первую торговую сделку между ранее конфликтовавшими друг с другом Азербайджаном и Арменией безусловно заслуживает одобрения. Но общий подход грузинских властей к организации армяно-азербайджанского транспортного сообщения через Грузию выглядит странно: на следующие перевозки Тбилиси предложил тариф в размере $92 за 1 т груза на транзитном участке длиной 111 км, то есть около $0,82 за 1 т на 1 км, что в 41 раз (!) дороже, чем в Азербайджане ($0,02 за 1 т на 1 км).

Это означает, что любые товары, которые в перспективе будут поставляться через Грузию из Азербайджана в Армению и наоборот, буквально станут "золотыми" – только по нефтепродуктам Армении годовая потребность которой составляет около 500-550 тыс т, за их транзит придется заплатить Грузии около $50 млн, а при нынешней стоимости горючего около $1 тыс за тонну – более полумиллиарда, и это при бюджете страны на 2026-й год в районе $7,8-8,1 млрд и расходах около $9,5-9,9 млрд (то есть с дефицитом $1,6 млрд).

В Баку, как и в Ереване, забили тревогу: столь значительное завышение стоимости транзита обе стороны восприняли как искусственно созданный барьер и назвали его экономически необоснованным и неприемлемым, однако не стали публично озвучивать свои позиции. Тем не менее, между ними и Тбилиси определенно состоялись закрытые переговоры, о чем можно судить по открытым заявлениям грузинских властей.

Уже 7 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опроверг слухи о якобы запрошенной грузинской стороной стоимости транзита в $92 за тонну груза. Он заверил, что отношение Тбилиси к Баку и Еревану продиктовано ближайшим соседством и стратегическим партнерством с двумя соседними странами Южного Кавказа, впрочем, добавив: в дальнейшем тарифные вопросы должны быть урегулированы на системном уровне.

Да, такая практика есть и работает - у железной дороги есть своя утвержденная тарифная политика. Экспедиторы действительно могут добавлять стоимость обслуживания на 5–10%, но такие надбавки не могут достигать 40-кратного увеличения тарифа.

Буквально сегодня грузинский премьер еще раз заявил о дружественных отношениях с Азербайджаном и Арменией и рассказал о контактах сторон по вопросу транзита грузов через Грузию, подчеркнув: властям трех стран не составит труда найти общий язык по любому вопросу, в том числе и по деталям транзита грузов из Азербайджана в Армению, и Тбилиси заинтересован в поиске решения, которое отвечало бы интересам всех стран региона.

Заработать сейчас и потерять потом?

Логика грузинских властей понятна: пока единственным способом доставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению остается путь через соседнюю Грузию. На фоне существенного роста внешнеторгового оборота в 9,5%, о котором "Сакстат" (грузинское бюро статистики) доложил 15 декабря, страна может заработать и деньги для пополнения бюджета, и бонусы в мировых рейтингах.

Однако проблема кроется в другом: столь высокие тарифы за перевозку грузов не готовы оплачивать ни Азербайджан, ни Армения. Самый простой путь для них – реанимировать не эксплуатировавшуюся более 35 лет железнодорожную линию Газах-Иджеван. Много времени это не займет: 50-километровый железнодорожный отрезок не уничтожен, он заброшен, однако обновить насыпь или даже при необходимости заменить рельсы – это не то же самое, что построить участок заново, и при обоюдном желании проект станет лишь вопросом времени, причем небольшого, исчисляемого не годами, а месяцами.

Грузия при таком раскладе может потерять многое. Если маршрут Газах-Иджеван заработает снова, львиная доля экспорта в Армению, в том числе из России, пойдет не через порты или международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" в Северной Осетии, а именно по "старому" новому маршруту. В недалекой перспективе со вводом в строй Зангезурского коридора Грузия потеряет функцию транзитера и может лишиться до 2 млн т транзитного груза, который будет перенаправлен на "маршрут Трампа" - через территорию Армении.

Какое решение оптимально для Тбилиси?

Единственно правильное решение, которое позволит Грузии максимально долго сохранять нынешний статус-кво – предложить сторонам серьезные скидки на транспортировку нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, чтобы сохранить за собой премиальные условия транзита.

Это касается и товаров, и нефтепродуктов, которые сегодня поступают из России в Армению через грузинские порты, чтобы не столкнуться с тем, что в недалеком будущем все они будут направлены из России в Армению через Азербайджан. Это касается и туркменского бензина АИ-92, и турецких товаров, которые сейчас Армения импортирует через Грузию. Транзит по новой схеме, скорее всего, изменит и логистику грузов из Казахстана - прямое азербайджано-армянское сообщение будет удобнее, выгоднее и быстрее. Да и Армения сможет экспортировать свои товары через соседние Азербайджан и Турцию.

Конечно, при торговом союзе Армении и Азербайджана грузинская казна потеряет больше, чем приобретет, хотя для того, чтобы составить реальную конкуренцию Тбилиси, Еревану предстоит проделать значительную работу: в минимальные сроки привести в порядок железные и автомобильные дороги, модернизировать логистическую и таможенную инфраструктуру, создать современные и эффективные транспортные узлы, складскую и сервисную базу, упростить процедуры транзита и транспортных перевозок. Однако, как говорится, цель оправдывает средства: вложившись в дорожную инфраструктуру, страна может реально стать важным логистическим хабом и получать с этого ощутимые дивиденды.