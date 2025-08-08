Почему Трампа продолжают поддерживать несмотря на спорные решения?

Александр Клемент

Решения президента США Дональда Трампа часто называют популистскими, авторитарными или даже опасными, но, согласно последним опросам, почти половина американцев готова снова отдать за него голос. Почему так происходит?

Люди выбирают не политику, а ощущение силы

Трамп создает образ лидера, который "не боится говорить правду", даже если она груба, упрощенна или политически некорректна. Это привлекает тех, кто устал от сложной бюрократической речи и бессильной центристской политики. Его речь чаще изобилует эмоциями, чем конкретными решениями, но это тоже воздействует на определенный сегмент общества. "Америка сильна", "нас обманывают", "я вас защищу". Эти простые посылы неожиданно оказываются мощным психологическим триггером в эпоху неопределенности и информационной перегрузки.

"Экономика должна быть экономной"

Уровень жизни среднестатистического жителя США заметно упал. Между тем уровень жизни не исчисляется величиной заработка. В этом вопросе цифры сами по себе не имеют определяющего значения, в связи с чем сравнивать размер заработной платы гражданина США и, например России, не имеет никакого смысла. Так, первый сразу отдает на налоги от 30-50% своего заработка. В США нет бесплатной медицины, и надо обязательно приобретать медицинскую страховку, которая не всегда обеспечивает базовые потребности. Отдав на налоги, страховки, оплату жилья и коммунальных услуг большую часть своей зарплаты, американец остается с очень незначительной суммой, которую нужно распределить на еду, одежду, образование… Это и есть реальный уровень жизни.

Сложно сказать, как могущественная держава скатилась по этому показателю, но, думается, не последнюю роль в этом играет то, что преимущественная роль в политике государства отдается внешнеполитической составляющей. Не каждое государство может позволить себе бомбы ценой по полмиллиарда долларов, которые были использованы против Ирана.

Поэтому многие американцы с радостью воспринимают слова своего президента об экономии, нежелании участвовать в конфликтах, о том, что за все это должны платить непосредственные участники всех этих войн или те, кто заинтересован в их продолжении. Эти тезисы стали базой президента США в его желании утвердиться в роли миротворца и человека, который причастен к подписанию любых соглашений, ведущих к миру. Кроме того, граждане вспоминают период его предыдущего президентства как время стабильной экономики: низкая безработица, рост фондового рынка, налоговые послабления. Даже если эти цифры были подкреплены временными мерами (или игнорировали социальные последствия), память людей избирательна.

Против системы, а не за программу

Для миллионов американцев Трамп не просто политик, а оружие против истеблишмента. Это голос протеста против "либеральной элиты" и глобалистов, да и просто против сильных мира сего, которых рядовой американец не очень жалует. Либералы вместе с демократами проповедующие весьма своеобразные теории, затрагивающие вопросы гендерного и расового равенства, и довольно спорной интерпретации роли сексуальных меньшинств в обществе, изрядно надоели многим гражданам США. Поэтому даже если Трамп говорит или делает спорные вещи, для многих этот фактор только усиливает его привлекательность: "Если они так злятся, значит, он не так уж неправ".

Умение использовать конфликты

Каждый его скандал, судебное дело или спорный твит не ослабляют Трампа. Он превращает обвинения в капитал, напоминая своей аудитории: "Они борются не со мной, они борются с вами". Трамп даже мировые конфликты и проблемы пытается уладить или погасить любыми доступными ему способами. Да, иногда получается коряво, затянуто, поэтому многими не воспринимается всерьез. Но разве можно упрекнуть человека за старание, за желание решить проблему между государствами мирным путем. Разве так легко прекратить конфликты там, где годами копились взаимные противоречия и обиды? Иной раз и двух друзей сложно помирить, а тут государства с их сложной системой интересов даже внутри их собственных элит. Во всяком случае, старания президента США не остаются незамеченными.

Дональд Трамп - феномен не идеологии, а коллективной эмоции. Он не предлагает программ, он предлагает ощущение борьбы и восстановления контроля. Его поддержка - не просто голос за республиканцев, это голос против беспомощности, элитарности и страха за будущее. Понять феномен Трампа - значит понять, в каком психологическом состоянии находится сегодня Америка. До тех пор, пока это состояние не изменится, он останется силой, с которой невозможно не считаться.