Что подписали и что сказали Алиев, Трамп и Пашинян в Вашингтоне?

Вчера в Вашингтоне был положен конец 35-летнему кровавому конфликту между Азербайджаном и Арменией. Стороны заложили фундамент для окончательной нормализации отношений, спустя почти пять лет после окончания карабахской войны, в течение которых не прекращалось противостояние между сторонниками мира и продолжения конфликта.

Какие документы были подписаны?

Президент Азербайджана, премьер Армении и президент США (в качестве свидетеля) подписали Совместную декларацию, в одном из пунктов которой говорится об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами и беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой. Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали совместное письмо председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур. Руководители МИД Армении и Азербайджана парафировали проект Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В этом проекте подчеркнуто, что для подписания и ратификации самого соглашения необходимы дополнительные меры. Речь идет о том, что Армения внесет изменения в свою конституцию для устранения территориальных претензий к Азербайджану до подписания соглашения.

Что сказали Алиев, Трамп и Пашинян?

Перед подписанием в Белом доме Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян объяснили, зачем понадобились эти документы и чего ожидать от их реализации.

Что сказал Трамп?

Президент США, комментируя подписанные документы, заявил, что они положили конец 35-летнему противостоянию и выразил надежду на то, что Армения и Азербайджан будут жить в мире.

Армения и Азербайджан находились в состоянии войны на протяжении 35 лет. Этот конфликт нанес огромный ущерб обоим государствам, и они искали выход. Одновременно серьезно работали в этом направлении Европейский Союз, Россия.

- Дональд Трамп

Теперь, по его словам, стало возможным восстановление экономических отношений между Арменией и Азербайджаном, а также восстановление дипломатических отношений с условием уважения суверенитета и территориальной целостности. "Маршрут процветания и мира Трампа", как заявил президент США, обеспечит полный доступ Азербайджана к территории Нахчывана, уважая при этом суверенитет Армении, которая также подписала эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с США по развитию этого коридора.

Они обещают сотрудничать в течение 99 лет, а затем продлить это сотрудничество. А американские компании намерены провести на этой территории большую инфраструктурную работу. Они потратят там большие деньги, что безусловно, принесет выгоду нашим трем государствам. Это чрезвычайно важная и полезная новость для всего региона и всего мира

- президент США

Вашингтон также наладит двухсторонние отношения с обеими странами, подписав соглашения в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта.

Что сказал Алиев?

Ильхам Алиев в своем выступлении заявил, что Азербайджан и Армения обрели независимость одновременно в результате распада Советского Союза, но к тому времени уже между ними был конфликт. Президент выразил мнение, что Армения и Азербайджан найдут в себе смелость и ответственность примириться, и народы тоже помирятся:

Мы перевернем эту страницу противостояния, конфронтации и кровопролития и обеспечим нашим детям светлое и безопасное будущее.

Президент Азербайджана также поблагодарил Трампа за снятие ограничений, введенных в отношении Азербайджана в 1992 году, спустя 33 года.

Что сказал Пашинян?

Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы написать лучшую историю, чем та, что досталась нам в наследство от прошлого. Парафирование мирного договора проложит путь к прекращению десятилетий конфликта между нашими странами и откроет новую эру, основанную на полном уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга

- премьер-министр Армении.

Он заявил, что договоренность об открытии транспортных коммуникаций в регионе будет реализовываться на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции. По мнению Пашиняна, дорога откроет доступ ко всему региону, стратегические экономические возможности которого принесут долгосрочные выгоды:

Реализация проекта будет способствовать инвестициям в инфраструктуру, улучшит региональную взаимосвязанность.

После этого, отвечая на вопросы журналистов, армянский премьер пообещал «отстаивать право» Трампа на получение Нобелевской премии мира. Его поддержал Ильхам Алиев, объяснив, что подписание документов стало результатом инициатив Трампа, позволивших положить конец конфликту, который продолжался с 1990 года.

Дональд Трамп, со своей стороны, заметил, что на Южном Кавказе живут очень умные люди, и в этом регионе «очень много энергии». Он также выразил уверенность, что ни одна из сторон не отойдет от условий, зафиксированных в подписанных 8 августа документах. Это подтвердил и Ильхам Алиев, заметив, что «если бы кто-то не собирался соблюдать эти условия, то он не приехал бы в Белый дом».