Текст Совместной декларации по итогам встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне

8 августа 2025 года в Вашингтоне была подписана Совместная декларация по мирному урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп поставили подписи под документом, в котором закреплен настрой Баку и Еревана на скорейшую нормализацию отношений.

Публикуем Полный текст Совместной декларации по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки.

Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки

Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись 8 августа 2025 года в Вашингтоне (США), заявляем следующее: