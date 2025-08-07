Текст Совместной декларации по итогам встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне

Вестник Кавказа

8 августа 2025 года в Вашингтоне была подписана Совместная декларация по мирному урегулированию  отношений между Азербайджаном и Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп поставили подписи под документом, в котором закреплен настрой Баку и Еревана на скорейшую нормализацию отношений.

Публикуем Полный текст Совместной декларации по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки.

Совместная декларация по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки

Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись 8 августа 2025 года в Вашингтоне (США), заявляем следующее:

  1.  В присутствии Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа мы стали свидетелями парафирования министрами иностранных дел наших стран текста Соглашения об установлении мира и двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Мы признаем необходимость дальнейших шагов для подписания и последующей ратификации данного Соглашения, подчеркиваем важность обеспечения и укрепления мира между нашими странами.
  2. Мы также стали свидетелями подписания министрами иностранных дел совместного обращения в ОБСЕ с призывом к завершению Минского процесса ОБСЕ и закрытию его связанных структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ поддержать это решение.
  3. Мы подтверждаем важность открытия коммуникаций — внутренних, двусторонних и международных транспортных связей — для содействия миру, стабильности и процветанию на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции. Эти усилия включают обеспечение беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также взаимовыгодных транспортных маршрутов, обслуживающих Армению.
  4. Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами и другими согласованными партнерами для создания рамочной программы проекта "Маршрут Трампа ради мира и процветания" (TRIPP) на территории Армении. Мы подтверждаем решимость достичь этой цели в кратчайшие сроки.
  5. В соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года мы признаем необходимость строить будущее без конфликтов, основываясь на нерушимости международных границ и недопустимости приобретения территорий силой. После конфликта, причинившего глубокие человеческие страдания, сложились условия для восстановления добрососедских отношений. Мы решительно отвергаем и исключаем любые намерения мщения — как сейчас, так и в будущем.
  6. Мы выражаем уверенность, что этот саммит заложит прочную основу для продвижения взаимного уважения и мира в регионе.
  7. Мы выражаем глубокую благодарность Президенту США Дональду Трампу за его искреннее гостеприимство и значительный вклад в процесс нормализации двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
