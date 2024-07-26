Азовское море стало лидером по динамике бронирований на лето 2025

Российские туристы этим летом предпочитают отдых на Азовском море, об этом свидетельствует рекордный прирост бронирований на данном направлении.

Отдых на Азовском побережье стал одним из самых популярных вариантов провести отпуск для россиян в текущем году, сообщает Российский союз туроператоров.

"Наряду с Крымом Азовское побережье этим летом демонстрирует лучшую динамику бронирований"

– РСТ

В организации пояснили: такой рост связан с тем, что часть туристов, ранее предпочитавших Анапу, теперь решили выбрать для отдыха Азовское море. Кроме того, гостиницы и дома отдыха в Приазовье, как и в Крыму, лидируют по экономичности, несмотря на некоторый рост цен.

Если говорить о конкретных курортах, то максимальный рост бронирований демонстрирует Ейск. Зимой и весной показатель составлял сотни процентов, в середине лета минимальный уровень равнялся 30-40%.

Как сообщают туроператоры, повышение спроса "подняло" цены на средства размещения в Ейске на 15-30%, но даже несмотря на это отдых в Ейске обойдется дешевле, чем на курортах Краснодарского края. Кроме того, в него удобно добираться из Москвы и Санкт-Петербурга – в Ейск из обеих столиц ходят прямые поезда.

По информации платформы для отелей Travelline, за последние полмесяца гостиницы в Ейске стали дороже почти на 20% (до 5020 рублей на двоих), в станице Голубицкой – на 34% (6020 рублей). Однако даже после подорожания цены на места размещения гораздо ниже, чем в Краснодарском крае. В среднем по Кубани показатель составляет 12,5 тыс рублей, в Сочи он равняется 12,4 тыс, в Геленджике – 13 тыс, чуть меньше в Адлере – 9,4 тыс, дешевле всего в Туапсе (5010 рублей).