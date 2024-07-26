Азовское море стало лидером по динамике бронирований на лето 2025

Отдых на Азовском побережье стал одним из самых популярных вариантов провести отпуск для россиян в текущем году, сообщает Российский союз туроператоров.
"Наряду с Крымом Азовское побережье этим летом демонстрирует лучшую динамику бронирований"
– РСТ
В организации пояснили: такой рост связан с тем, что часть туристов, ранее предпочитавших Анапу, теперь решили выбрать для отдыха Азовское море. Кроме того, гостиницы и дома отдыха в Приазовье, как и в Крыму, лидируют по экономичности, несмотря на некоторый рост цен.
Если говорить о конкретных курортах, то максимальный рост бронирований демонстрирует Ейск. Зимой и весной показатель составлял сотни процентов, в середине лета минимальный уровень равнялся 30-40%.
Как сообщают туроператоры, повышение спроса "подняло" цены на средства размещения в Ейске на 15-30%, но даже несмотря на это отдых в Ейске обойдется дешевле, чем на курортах Краснодарского края. Кроме того, в него удобно добираться из Москвы и Санкт-Петербурга – в Ейск из обеих столиц ходят прямые поезда.
По информации платформы для отелей Travelline, за последние полмесяца гостиницы в Ейске стали дороже почти на 20% (до 5020 рублей на двоих), в станице Голубицкой – на 34% (6020 рублей). Однако даже после подорожания цены на места размещения гораздо ниже, чем в Краснодарском крае. В среднем по Кубани показатель составляет 12,5 тыс рублей, в Сочи он равняется 12,4 тыс, в Геленджике – 13 тыс, чуть меньше в Адлере – 9,4 тыс, дешевле всего в Туапсе (5010 рублей).