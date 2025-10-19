Росстат подсчитал рост потока туристов на Кавказе

Регионы Северного Кавказа вышли в лидеры по приросту турпотока за 10 лет, подсчитали в Росстате: больше всего путешественников привлекли Чечня, Дагестан и Ингушетия, и это не предел.

В лидерах по приросту турпотока среди всех регионов России за последние десять лет оказались республики Северного Кавказа, сообщили в полпредстве в СКФО со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистического ведомства, во главе рейтинга разместилась Чечня - с 2014 по 2024 год количество туристов, побывавших здесь, увеличилось в семь раз - с 34,2 до 245,6 тыс человек, передает "АиФ-Ставрополье".

Чуть меньший рост числа путешественников показала Ингушетия: за тот же период башенный комплекс "Вовнушки" и другие достопримечательности региона посетили в 5 раз больше туристов - с 8,6 тыс до 44,7 тыс.

На третьем месте по росту турпотока разместился Дагестан: погрелись на берегу Каспийского моря, посетили древний Дербент и другие туристические локации здесь в 4 раза больше путешественников, их число выросло - с 124,8 тыс до 513,2 тыс.

Напомним, ранее мы писали о том, что через пять лет число отдыхающих в Северо-Кавказском федеральном округе достигнет отметки в 5 млн человек, увеличившись на несколько миллионов, сообщил замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров, выступая на проходящем в Дагестане пленарном заседании "Социально-экономические аспекты развития горных территорий".

В целом внутренний туризм в Российской Федерации продолжает расти, с начала года число турпоездок увеличилось на 5%, поведал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.