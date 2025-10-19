Пляжи Кубани к лету оформят в едином стиле

Власти Краснодарского края приняли решение до лета переоформить все пляжи региона, придав им легко узнаваемый единый облик и обеспечив всей нужной инфраструктурой современного пляжного туризма.

В Краснодарском крае прошло совещание представителей властей региона, темой которого стал новый, современный новый стандарт пляжных территорий, необходимость в котором назрела давно, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Наш регион - один из лидеров российского туристского рынка, прежде всего, в сегменте пляжного туризма. Поэтому одна из главных задач – обеспечить высокое качество и конкурентоспособность услуг пляжного туризма, наличие благоустроенных территорий с современной инфраструктурой"

- заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Елена Логунова

Сейчас в министерстве идет разработка индивидуальных эскизов пляжных зон в муниципалитетах. Подготовлена единая концепция местных пляжей, включающая анализ особенностей краевых курортов, визуальный облик их инфраструктуры, а также типовые проекты малых архитектурных форм, а также цветовую гамму оборудования и материалов, рассказала замминистра, передает "АиФ-Юг".

Эти проекты уже представлены предпринимателям, им рекомендовано взять их за основу переоборудования пляжных территорий, завершить которое планируется к высокому пляжному сезону 2026 года. В скором времени власти подготовят итоговую концепцию в отношении всех курортных территорий края, заверила чиновник.

Минувшим летом на Кубани было организовано 600 пляжных территорий как на Черноморском, так и Азовском побережье, их предстоит привести к новым современным стандартам, – добавила Елена Логунова.