Иордания станет безвизовой для россиян в декабре

Соглашение об установлении безвизового режима между Москвой и Амманом вступит в силу в декабре текущего года. Россияне смогут находиться в Иордании до трех месяцев в году.

С 13 декабря 2025 года вступит в силу совместное соглашение Российской Федерации и Королевства Иордании об отмене визовых требований, об этом заявили в МИД РФ.

Россияне смогут находиться на территории Иордании в течение 30 дней за одно посещение. При этом, в сумме количество дней, проведенных в Иордании, не должно превышать 90 дней за год.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что россияне могут находиться в Иорданском Королевстве без визы только с туристическими целями. Безвизовый въезд невозможен с иными целями: если гражданин собирается осуществлять какую-либо коммерческую деятельность, учится и постоянно проживать на территории Иордании. 

Эти же условия работают и в обратную сторону, в отношении граждан Иорданского Хашимитского Королевства.

