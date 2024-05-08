Вестник Кавказа

Армения и Оман обменяются дипмиссиями

Армения и Оман обменяются дипмиссиями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании приняло решение открыть посольство страны в оманском Маскате, правительство Султаната Оман также выразило желание открыть посольство в Ереване.

В скором времени на юго-востоке Аравийского полуострова в столице Султаната Оман городе Маскат заработает посольство Армении – решение об открытии дипмиссии было принято сегодня на заседании армянского правительства.

Как говорится в обосновании проекта, дружественные отношения между Арменией и Оманом в последние годы серьезно активизировались, продемонстрировав реальный потенциал в различных сферах, включая торговлю, грузоперевозки, информационные технологии, образование, науку, культуру и туризм, и открытие посольства поможет их укреплению между двумя странами, передает Sputnik Армения.

Правительство Султаната Оман также намерено открыть посольство в Армении.

Планируется, что дипмиссия Армении заработает в Маскате с 1 июля, содержание штата сотрудников посольства будет обходиться стране в $345 тыс в год.

Напомним, ранее Армения открыла свои посольства в ОАЭ, Кувейте и Катаре.

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