Армения и Оман обменяются дипмиссиями

В скором времени на юго-востоке Аравийского полуострова в столице Султаната Оман городе Маскат заработает посольство Армении – решение об открытии дипмиссии было принято сегодня на заседании армянского правительства.
Как говорится в обосновании проекта, дружественные отношения между Арменией и Оманом в последние годы серьезно активизировались, продемонстрировав реальный потенциал в различных сферах, включая торговлю, грузоперевозки, информационные технологии, образование, науку, культуру и туризм, и открытие посольства поможет их укреплению между двумя странами, передает Sputnik Армения.
Правительство Султаната Оман также намерено открыть посольство в Армении.
Планируется, что дипмиссия Армении заработает в Маскате с 1 июля, содержание штата сотрудников посольства будет обходиться стране в $345 тыс в год.
Напомним, ранее Армения открыла свои посольства в ОАЭ, Кувейте и Катаре.