ЕС может представить новый пакет санкций против России к 24 февраля

Очередной, уже 20-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза, по данным европейских СМИ, может быть представлен к 24 февраля.

Брюссель может представить новый, 20-й пакет санкций против России через 10 дней – к 24 февраля, передает портал Euractiv, ссылаясь на анонимного дипломата.

В публикации отмечается, что Финляндия и Швеция считают необходимым ввести запрет на поставки предметов роскоши в Россию. Ограничено может быть и обслуживание российских нефтяных танкеров. Еще одно предложение заключается в уменьшении квот Евросоюза на импорт удобрений из России.

Напомним, что ранее издание Politico, сославшись на европейских дипломатов, сообщило о старте разработки 20-го пакета санкций в начале текущего года.

