Азербайджан пригласил Россию инвестировать в энергетику Карабаха

Замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, выступая на Международном круглом столе, отметил ценность партнерских отношений с Россией в энергетической сфере и пригласил российских инвесторов участвовать в совместных проектах в области энергетики.

Россия зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер в совместных энергетических проектах с Азербайджаном, и сейчас у страны есть прекрасная возможность инвестировать в проекты солнечной, ветровой и гидроэнергетики на освобожденных территориях республики, заявил, выступая на Международном круглом столе "Общая региональная климатическая стратегия - ключ к устойчивому развитию в Евразии. Вызовы и преимущества для делового сообщества Азербайджана", главный исполнительный директор 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Эльнур Солтанов.

"Азербайджан высоко ценит партнерские отношения с Россией - как на государственном, так и на частном уровне - в области энергетики. Мы будем рады дальнейшему взаимодействию в этой сфере, приглашаем российских бизнесменов вкладывать в развитие зеленой и гидроэнергетики в Карабахе и Восточном Зангезуре"

- Эльнур Солтанов

Азербайджан обладает колоссальным потенциалом возобновляемой ветровой и солнечной энергетики - на суше он оценивается приблизительно в 27 ГВт, а в море - в 157 ГВт, причем почти половина возобновляемых источников энергии (ВИЭ), около 10 ГВт – это потенциал освобожденных территорий страны, на них также уже работают 32 малых ГЭС с общей мощностью 270 МВт, сообщил замминистра.

"Одна из текущих целей республики - эффективное использование данного потенциала и наращивание доли ВИЭ как минимум до 30%. Подписанные соглашения о реализации более 20 ГВт в стране в следующем десятилетии показывают, что переход к возобновляемой энергии является стратегическим приоритетом для Азербайджана в рамках развития зеленой экономики"

- Эльнур Солтанов

Карабах, Восточный Зангезур и Нахичевань сегодня развиваются как зоны зеленой энергетики. С этой точки зрения они станут крупнейшими в мире, а к 2050 году эти регионы станут зоной с чистым нулевым выбросом, - добавил замглавы Минэнерго Азербайджана.