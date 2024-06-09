В Баку заработала новая солнечная электростанция

Сегодня в Баку официально была введена в эксплуатацию солнечная электростанция (СЭС) на озере Беюкшор – плавучая энергетическая установка будет выдавать в сеть 100 кВт экологически чистой электроэнергии.

На озере Беюкшор в Баку сегодня была официально введена в эксплуатацию пилотная плавучая солнечная электростанция мощностью 100 кВт, сообщает министерство энергетики Азербайджана.

Новый объект генерации входит в состав стратегии Азербайджана по декарбонизации и борьбе с изменением климата, отметил выступивший на торжественной церемонии директор Госагентства по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) при минэнерго Азербайджана Джавид Абдуллаев, передает Trend.

"Новая СЭС на озере Беюкшор касается годовой выработки более 160 тыс киловатт-часов электроэнергии. Это первый в своем роде проект в Азербайджане, он имеет 100 кВт мощности переменного тока, из которых 95 кВт приходится непосредственно на плавучую часть станции (FPV) и 5 кВт - на наземную часть"

- Джавид Абдуллаев

Строила новую СЭС испанская компания Gamma Solutions, а финансировал строительство АБР. В состав станции входят три основных блока солнечных панелей, преобразующих энергию солнца в электрическую. Станция пополнила обойму объектов генерации экологически чистой электроэнергии из возобновляемых источников – особенно важно и то, что заработала СЭС накануне COP29.

Выработка электроэнергии на СЭС в Азербайджане выросла в 8 раз и достигла 15% от общего энергобаланса страны с учетом гидроэнергетики: планируется, что к 2030 году этот показатель составит 24%, добавил Абдуллаев.