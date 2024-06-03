В Турции начинает работать первая плавучая солнечная электростанция

Солнечная электростанция, установленная на воде, будет введена в эксплуатацию в Турции в этом месяце. Плавучий объект зеленой энергетики в Элязыге станет первым в стране.

В Восточной Анатолии в провинции Элязыг вскоре начнет работать первая турецкая солнечная электростанция на воде.

Мощность плавучей СЭС составит 1 мВт. СЭС "Кузова" установлена на водоеме Кебан, неподалеку от наземной электростанции мощностью 2 мВт. Совместно эти объекты зеленой энергетики смогут обеспечить электричеством систему орошения для 4,7 тыс га земли в окрестных селах.

В будущем в этом районе будет построена еще одна, более мощная солнечная электростанция на воде на 3 мВт.