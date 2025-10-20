Пять лет назад был деоккупирован город Губадлы

Ровно пять лет назад ВС Азербайджана в ходе контрнаступательной операции против оккупационных войск Армении изгнали захватчиков из города Губадлы. До конца Карабахской войны после этого осталось всего две недели.

Сегодня Азербайджан отмечает пятилетний юбилей деоккупации города Губадлы – центра Губадлинского района Восточно-Зангезурского экономического района республики. Губадлы был захвачен оккупационными силами Армении 31 августа 1993 года и более 27 лет находился под властью оккупантов, но 25 октября 2020 года азербайджанская армия изгнала захватчиков из города в ходе финального акта Карабахской войны, известного как Вторая Карабахская война, 44-дневная война и Отечественная война Азербайджана.

Также сегодня празднуется День города Губадлы.

По этому случаю президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил граждан через соцсети с пятилетием деоккупации Губадлы, разместив открытку с лаконичной подписью "История Победы: 25 октября 2020 года, Губадлы".

Напомним, что Вторая Карабахская война началась 27 сентября 2020 года – это была контрнаступательная операция ВС Азербайджана, направленная на обеспечение безопасности азербайджанских граждан, против которых руководство Армении намеревалось применить свою новую военную стратегию "новая война – новые территории".

Освобождение Губадлы, расположенного неподалеку от условной армяно-азербайджанской границы, то есть в порядка 100 км от прежней линии соприкосновения азербайджанских войск и оккупационных сил Армении, стало возможным благодаря продвижению ВС Азербайджана по долине реки Араз через Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы. За несколько дней до деоккупации Губадлы были освобождены город Зангилан (20 октября) и поселок Агбенд (22 октября), что обеспечило Баку восстановление контроля над всей азербайджано-иранской границей и открыло путь к контрнаступлению вдоль границы с Арменией с юга на север. Первым крупным населенным пунктом на этом пути стал Губадлы.

Город Губадлы был полностью деоккупирован вечером 25 октября. Президент Ильхам Алиев официально сообщил об освобождении города вместе с десятками сел Губадлинского, Зангиланского и Джбераильского районов утром 26 октября. После деоккупации были зафиксированы множественные факты вандализма, уничтожения памятников культуры и истории Азербайджана в Губадлы, а также массивные вырубки лесов.

В честь деоккупации центра Губадлинского района в Азербайджане учреждена медаль "За освобождение Губадлы", ею награждены военные за заслуги в операции по изгнанию армянских захватчиков из Губадлы.