США обсудили с Израилем возможное соглашение с Ираном

Утром в понедельник Вэнс провел телефонный разговор с Нетаньяху, позже в этот же день состоялся разговор Нетаньяху и Трампа. Стороны обсудили возможные переговоры с Ираном.

Накануне утро, как сообщил со ссылкой на источник журналист портала Axios Барак Равид, вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили усилия по началу переговоров с Ираном и элементы возможного соглашения.

В этот же день Нетаньяху сообщил о разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

"Сегодня я разговаривал с нашим другом, президентом Трампом. Президент Трамп считает, что есть шанс использовать наши огромные военные успехи в для реализации военных целей через соглашение, которое защитит наши жизненно важные интересы"

– Биньямин Нетаньяху

Он добавил, что Израиль продолжит защищать свои "жизненно важные интересы в любой ситуации".

