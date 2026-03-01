Кто ведет переговоры Ирана с США – названо имя

Человек с портфелем
Израильские СМИ назвали имя главного иранского переговорщика в текущих контактах с США. Сообщается, что переговоры ведет Галибаф.

Переговоры, о которых сообщает президент США Дональд Трамп, ведет с американской стороной спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, со ссылкой на источник сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным СМИ, Галибаф возглавляет иранские переговоры с Вашингтоном по возможной сделке.

Ранее глава Белого дома объявил, что по инициативе Тегерана состоялись переговоры, и что соглашение между США и Ираном может быть заключено в течение пяти дней и даже быстрее.

Также он сообщил, что в переговорах участвуют "совсем другие лица", что говорит о том что "смена режима" в Иране состоялась.

Отметим, что в Тегеране опровергли информацию о ведении переговоров с Вашингтоном.

