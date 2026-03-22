Отели в России остановили рост цен из-за конкуренции с зарубежными курортами

Российские отели в конкуренции с зарубежными направлениями замедлили или даже остановили повышение цен на размещение, рассказали в Минэкономразвития РФ.

Отели и гостиницы в России сдерживают цены на отдых в связи с растущей конкуренцией с доступными зарубежными направлениями, поделился замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы наблюдаем за тем, что и гостиницы, и крупные операторы начинают уже подстраиваться под новые условия. Цены растут достаточно низкими темпами. Во многих регионах они прекратили рост. Это как раз ответ на конкуренцию с зарубежными курортами"

– Дмитрий Вахруков

Он добавил, что на росте внутреннего туризма сказывается наличие недорогих заграничных направлений. Доступность отдыха в других странах выросла на фоне укрепления рубля. При этом замглавы МЭР отметил, что российским курортам сложно соперничать с иностранными конкурентами.

"Мы понимаем, что в условиях, в которых мы находимся, по качеству развития инфраструктуры нашему бизнесу достаточно сложно конкурировать с курортами, которые не первые десятилетия развиваются и предлагают за приемлемую цену достаточно высокий уровень сервиса"

– Дмитрий Вахруков

В прошлом году внутренний туризм в России показал меньший рост, чем в предыдущие годы и составил 4%, напомнил замминистра, передает ТАСС.