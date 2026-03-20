Вестник Кавказа

Отдых в Турции остается привлекательным для россиян

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"
Российские туристы не теряют интереса к отдыху в Турции, несмотря на сложную обстановку в регионе, а именно войну в Иране, заявили в администрации президента Турецкой Республики.

Туристы из России, как и прежде, продолжают бронировать отдых в Турции, невзирая на резкую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке после нападения США и Израиля на Иран, рассказали в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На данный момент турсектор Турции не отмечает снижения интереса со стороны российских туристов"

– источник в администрации президента Турции

По его словам, уровень бронирования, а также запросов на отдых, не изменился, несмотря на сложившуюся на данный момент обстановку в регионе, передает РИА Новости.

Напомним, война США и Израиля с Ираном, начавшаяся 28 февраля ударами Вашингтона и Тель-Авива по Исламской Республике, длится уже более трех недель.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.