Оппозиционер получила приговор за порчу баннера "Грузинской мечты"

Судебный процесс по делу о порче предвыборного баннера правящей партии "Грузинская мечта" завершен в Тбилиси - оппозиционеру Элене Хоштария вынесен приговор.

Суд в Тбилиси принял окончательное решение по делу о надписи на баннере правящей партии "Грузинской мечты" - оставившая ее оппозиционер приговорена к 1,5 годам тюрьмы.

Лидер "Дроа" Элене Хоштария сделала надпись маркером на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе 14 сентября прошлого года, в преддверии муниципальных выборов, которые состоялись 4 октября и которые Каладзе выиграл.

В тот же день МВД Грузии начало расследование. Пятнадцатого сентября политик была задержана.

Все это время Хоштария провела в тюрьме. Учитывая вынесенный приговор, на свободу она выйдет только через год.