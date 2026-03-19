Израиль и США ударили по газопроводу и газовой станции в Иране

ВВС Израиля и США атаковали газопровод и газораспределительную станцию в провинциях, расположенных на юго-западе и в центре Ирана.

Газопровод и газораспределительная станция подверглись ударам США и Израиля в юго-западной и центральной части Ирана, информацию об атаках распространило иранское агентство Fars.

Как сообщает издание, речь идет о здании ГРС в Исфахане. Атакованный газопровод шел к электростанции в городе Хорремшехр на иракской границе.

Был ли кто-то ранен в ходе обстрелов, не сообщается. При этом известно, что объекты газовой инфраструктуры и стоящие неподалеку жилые дома были повреждены.

Напомним, что 21 марта президент США Дональд Трамп предупредил, что американские ВВС ударят по нескольким электростанциям Ирана, если Ормузский пролив не будет разблокирован для всех судов через двое суток. В ответ Генштаб ВС ИРИ заявил о готовности нанести удары по объектам американской энергетической и информационной инфраструктуры в регионе. В итоге 23 марта Трамп отдал приказ на пятидневный срок отложить анонсированные удары на фоне "продуктивных переговоров", которые, как он заявил, ведут США и ИРИ. В Тегеране сообщения о контактах с Вашингтоном опровергают.